"Девственность дорого ценится": Кравец сделала сладкое предложение дочкам Началовой и Борисовой

Алена Кравец считает, что дочь Даны Борисовой растет в неблагополучной семье, и хочет спасти ребенка. "Очень плохо, если девочка видит неадекватные выходки матери. Нельзя, чтобы она жила в такой нездоровой атмосфере, – вздохнула она. – Даночка рассказывала, что дочка режет ее вещи, даже выбросила рукопись книги. Это все признак больших психологических проблем. 12-летнюю Полину (дочь Борисовой. – Прим. ред.) мне искренне жаль, поэтому хочу наладить ее жизнь!"
Тревожится светская львица и о судьбе 13-летней Веры, дочери покойной подруги Юлии Началовой. "У девочки сейчас переходный возраст, когда очень важно наличие матери рядом, – отметила Кравец. – Кто лучше женщины объяснит, как пользоваться прокладками или тампонами, как вести себя с мальчиками, как не забеременеть во время первого полового контакта?! Женщина вкус может привить, умение одеваться, краситься..."
Алена Кравец готова взять на воспитание и Веру Алдонину, и Полину Аксенову. "У меня большой дом, места всем хватит, – сделала она сладкое предложение подросткам. – Девочки ровесницы с моей Даниэллой, им будет вместе интересно. У меня дочь знает три языка, эрудированная, умная, так что и дочерей своих подруг я бы воспитала не хуже. Я могла бы сделать из них настоящих юных леди, помочь с карьерой, ввести в высший круг, познакомить с богатыми и влиятельными мужчинами, которые помогут устроиться в жизни. Тем более Верочка и Полина – девочки, а девственность дорого ценится, потому что стала редкостью, увы".
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