"Девственность дорого ценится": Кравец сделала сладкое предложение дочкам Началовой и Борисовой

Сердобольная Алена Кравец всегда остро реагирует на чужую беду. Она рада всем помогать, всех поддерживать. Стоило стрястись беде в семье Юлии Началовой, как она предложила помочь с установкой памятника. Светская львица готова заботиться и о дочери покойной певицы. А когда начались проблемы с наследницей у телеведущей Даны Борисовой, она не осталась безучастной и тут.

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