"Очень хорошо держится": Алдонин об осиротевшей дочери Началовой

Футболист Евгений Алдонин делает все возможное, чтобы его дочь от певицы Юлии Началовой не чувствовала себя одинокой. Спортсмен видится с наследницей ежедневно.

Дочку Веру в 2006 году футболисту подарила певица Юлия Началова. Во втором браке у спортсмена появилось еще двое детей: Артем в 2016 году и Анжелика в ноябре 2019. Евгений Алдонин не скрывает, что очень любит отпрысков. Он принимает активное участие в их воспитании.

По словам спортсмена, после смерти его экс-жены Юлии Началовой он стал чаще встречаться с Верой. Сейчас девочка проживает с родителями матери.

"Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Одно дело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой. Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять этому времени. Он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным", – сказал Евгений Алдонин в ютуб-шоу "ОтцыFrovka".

Футболист и его семья стараются помочь 13-летней Вере пережить потерю самого близкого человека. Именно внимание родных поможет смириться с трагедией.

"Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Рецепт здесь простой – окружить ее вниманием и любовью. От меня, от моей супруги Оли. Она тоже очень переживает из-за случившегося. С Верой мы в постоянном диалоге, постоянно разговариваем. Мы приложим максимум усилий, чтобы она не чувствовала себя сиротой", – отметил экс-муж Юлии Началовой.

Евгений Алдонин сообщил также, что его старшая наследница находит утешение в музыке. Она с ранних лет занимается вокалом, играет на фортепиано. Дочь Юлии Началовой уже делает первые успехи. Спортсмен похвастался, что Вера недавно заняла первое место в престижном музыкальном конкурсе.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Из-за раны на ноге у звезды начался сепсис, а после остановилось сердце.