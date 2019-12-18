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Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Светлане Бондарчук, которая отметила день рождения, посоветовали пристально следить за своим здоровьем. Эксперт сделала громкое заявление о знаменитости. 
прочитано 477 раз

"Светлана наконец-то расстанется со своим прошлым и сможет выдохнуть весь негатив.  Этот год для нее был действительно сложный, событийный и не все, что происходило вокруг, приносило ей радость и улыбку. Она пережила много стрессов на фоне семейной ситуации, разлад брака ее детей и непростые отношения с домочадцами. Все это будет в прошлом, так как новый год принесет ей много положительных эмоций", – предсказала потомственная ведунья Саона

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Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

В финансовом плане будущий год принесет Бондарчук хорошую прибыль. Ей нужно не бояться вкладываться в новые проекты. Что касается здоровья, тот тут ясновидящая посоветовала Светлане следить за собой. "Этот год может быть опасным", - сказала Саона.

 

18 декабря 2019, 04:37
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