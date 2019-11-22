Бондарчук вывалила грудь перед любовником

Главный редактор журнала Hello! продемонстрировала на свежих фото эффектный бюст в бикини. На кадрах парочка позирует на пляже.
"Размер имеет значение?" – кокетливо поинтересовалась 50-летняя Светлана Бондарчук у фолловеров. Пикантность снимкам добавляет тот факт, что Сергей Харченко обнимает возлюбленную со спины и помогает ей представить грудь в более выгодном свете. При этом он выглядит ошалевшим.
Снимки вызвали бурную реакцию у подписчиков. Наряду с комплиментами, которые оставили поклонники Бондарчук, была и критика. Многие даже заподозрили знаменитость в маммопластике. "Их же не было? Откуда?", "К чему выставлять не самые удачные имплантаты уже немолодой женщине?" – написали комментаторы.
Как писали "Дни.ру", ранее возлюбленный Светланы Бондарчук показал ее полуобнаженном виде. Избранник сфотографировал светскую львицу после похода в баню. Волосы знаменитость спрятала под полотенце, а ягодицы укрыла белой простыней.
До этого экс-супруга Федора Бондарчука снялась в шелковой ночнушке, под которой отчетливо просматривался округлившийся животик. Россияне тут же решили, что светская львица готовится в третий раз стать матерью, и принялись поздравлять ее с беременностью. Однако оказалось, что Светлана Бондарчук вовсе не ждет ребенка.
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