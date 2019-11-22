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Бондарчук вывалила грудь перед любовником

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая жена известного режиссера похвасталась своими прелестями. Светлана Бондарчук выложила в "Инстаграм" провокационные снимки с избранником – 44-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко.

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Главный редактор журнала Hello! продемонстрировала на свежих фото эффектный бюст в бикини. На кадрах парочка позирует на пляже.

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50-летняя Бондарчук прикрыла голое тело простыней

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Светлана Витальевна Бондарчук

Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

"Размер имеет значение?" – кокетливо поинтересовалась 50-летняя Светлана Бондарчук у фолловеров. Пикантность снимкам добавляет тот факт, что Сергей Харченко обнимает возлюбленную со спины и помогает ей представить грудь в более выгодном свете. При этом он выглядит ошалевшим.

Снимки вызвали бурную реакцию у подписчиков. Наряду с комплиментами, которые оставили поклонники Бондарчук, была и критика. Многие даже заподозрили знаменитость в маммопластике. "Их же не было? Откуда?", "К чему выставлять не самые удачные имплантаты уже немолодой женщине?" – написали комментаторы.

Как писали "Дни.ру", ранее возлюбленный Светланы Бондарчук показал ее полуобнаженном виде. Избранник сфотографировал светскую львицу после похода в баню. Волосы знаменитость спрятала под полотенце, а ягодицы укрыла белой простыней.

До этого экс-супруга Федора Бондарчука снялась в шелковой ночнушке, под которой отчетливо просматривался округлившийся животик. Россияне тут же решили, что светская львица готовится в третий раз стать матерью, и принялись поздравлять ее с беременностью. Однако оказалось, что Светлана Бондарчук вовсе не ждет ребенка.

Автор: 22 ноября 2019, 10:27
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Глядя на выходки этой дамы - можно понять почему федя сбежал сломя голову. Вначале был на ее тороне. Но потом понаблюдал за этой 50летней поскакушкой и все понятно стало. Алкоголизм, бабло, вседозволенность, праздность - отпуляют человека
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