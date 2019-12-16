"Какая прелесть!": Тимати умилил народ снимком с малышом

Рэпер Тимати умилил народ семейным снимком с малышом. Знаменитость показал, чем они занимаются с мальчиком по утрам.



В кадре рэпер позирует вместе с сыном, лежа на большой незаправленной кровати. Тимур Юнусов всегда закрывает глаза малыша стикером с черными очками. По всей видимости, новоиспеченный родитель все еще не считает нужным показывать кроху широкой общественности.

"Понедельник день тяжелый. Поэтому, пусть Мама работает, а мы останемся дома смотреть Нетфликс" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – написал Тимати на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Текст он сопроводил забавным смайликом в виде покатывающейся со смеху мордашки.

Поклонники неожиданно поделились на три лагеря. Одни принялись допытываться от Тимура, что за повязка у него на голове, другие сакцентировали внимание на черной соске Ратмира, а третьи просто насладились зрелищем и оставили добрые комментарии в адрес отца и сына.

"Какая прелесть!! Мимими.... 👍👏🏻👏🏻👏🏻", "😂😂😂😂 мило очень 😍", "Оч милое фото 😍", "Как это мило☺️", "Сразу видно, кто ночью спит беспокойно, если судить по мятой подушке 😃 мама Настя 😁", "Носик Тимура 👌", "Классный малыш🥰 на стиле😎😂👍🏻", "Подрос Тимурыч) Здоровья вам крепкого)", – высказались комментаторы.