Народ умилился "сладким пирожком" невесты Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати показала трогательный момент с сыном Ратмиром. Анастасия Решетова продемонстрировала, как пеленает малыша.

Фото двухмесячного наследника модели и музыканта появилось в ее "Инстаграм" и умилило поклонников звездной пары. В кадре мальчик запечатлен укутанным в бежевое одеяльце для прогулки.

На снимке видна лишь голова Ратмира, во рту у него соска, сообщает Пятый канал. Кроме того, часть лица прикрыта пририсованными в фоторедакторе темными очками.

"Самый сладкий пирожок", – подписала нежную фотографию Анастасия Решетова. Отметим, что избранница рэпера Тимати с самого рождения первенца делится подробностями его жизни.

Напомним, модель публиковала в соцсети Ратмира во время прогулок, сна, кормления и игры с кошкой. Примечательно, что далеко не все звездные мамы решают предавать жизнь своих чад огласке. Кроме того, Анастасия Решетова делится с молодыми и будущими мамочками советами по воспитанию детей.

Как писали "Дни.ру", ранее модель рассказала, что в этом году ей придется не только встречать первый рассвет нового года в Москве, но и убирать за семьей. Анастасия Решетова сообщила, что у них с Тимати все будет так же, как у обычных россиян.

