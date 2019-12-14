"Эти звери загасят ребенка": сын Тимати оказался под угрозой смерти

Пара держит в своем жилище чаузи, бенгала и каракета. Животные выросли до размеров, намного превышающих габариты обычных кошек. Они питаются сырым мясом, как и их дикие собратья. Но, судя по всему, они не прочь полакомиться и своими хозяевами: один из котов оставил на руке Тимура Юнусова глубокие царапины, которые внешне напоминают начертанную кровью римскую цифру 12 (XII).
Из-за необычных питомцев многие поклонники всерьез забеспокоились о здоровье малыша Ратмира, который появился на свет у пары 16 октября. Подписчики переживают, что когда ребенок начнет ползать, животные могут наброситься на него и нанести тяжелые увечья, или того хуже – загрызть младенца насмерть.
"Реально ребенок начнет ползать и эти звери его загасят" – написала одна из пользователей Instagram.
Однако Анастасия Решетова не разделяет опасений своих подписчиков. Девушка считает, что присутствие кошек в доме не только не вредно, но даже полезно для детей. Она уверена, что пушистые питомцы станут отличными друзьями для ребенка.
"О, эти ужасные, дикие и беспощадные коты. Опаснее некуда. Бедный Тимурыч...)))", – пошутила звезда в социальной сети.
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