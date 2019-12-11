Родившей Решетовой пришлось вернуться к жизни простой россиянки

Почти два месяца назад в семье знаменитой модели и рэпера Тимати появился малыш. Мальчика нарекли Ратмиром. Родители были безумно рады появлению наследника на свет. Правда, вместо данного ему имени и Решетова, и Юнусов называют его Тимурычем.
Несмотря на радость материнства, Анастасии, похоже, приходится жертвовать роскошной жизнью ради сынишки. В своем последнем посте в микроблоге девушка посетовала, что новогодние праздники придется провести в Москве, хотя в прошлом году первый день нового цикла она встречала в Париже.
На своей странице в социальной сети "Инстаграм" модель опубликовала фотографию, где позирует на фоне Эйфелевой башни. Тогда молодые остановились в отеле с видом на главную достопримечательность Города любви. Рядом на столике накрыт шикарный завтрак с традиционными для Франции круассанами, апельсиновым соком, яйцами и другими лакомствами.
В этом году ей придется не только встречать первый рассвет нового года в столице, но и убирать за семьей. Анастасия рассказала, что у них с Тимати все будет так же, как у обычных россиян.
"В этом году романтические поездочки не планируются. Будет так – речь президента, возможно елка, оливье, мы, коты и Тимурыч)) А на утро мне достанется гора немытой посуды 😂😭 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась проблемами Решетова.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
До мужа было 30 мужчин
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Вы делаете минет своим парням?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
Об одной паршивой овце которая портит всё.
Просьба добиться помощи психиатра.
Над нами издеваются.