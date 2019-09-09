"Я столько не зарабатываю!": Панайотов поражен миллионами Жасмин

"У богатых своих причуды, а я столько не зарабатываю, – пояснил Панайотов. – Хотя, наверное, по доходам и расход. Но по сравнению с Жасмин я небогат".
Артист признался, что даже если бы и был состоятелен, то все равно бы никогда платил за своего ребенка по полтора миллиона в год. Да и вовсе не отдавал бы отпрыска в столь дорогое учебное заведение. "Я бы выбрал какую-то специализированную школу, где бы было глубокое образование, какой-то уклон – в языки, музыку", – пояснил он.
Вспомнил Панайотов и про собственные школьные годы чудесные. "Учился я не очень и хорошо – на "3" и "4", а к концу поднапрягся и окончил школу все-таки без "троек", – рассказал Саша. – Хотя за плохое поведение мне всегда доставалось".
"Я с детского сада понимал, что буду артистом, что буду звездой, и все для этого делал, – продолжает Александр. – Так что химия и физика отошли от меня на второй план".
Мечта Панайотова в итоге исполнилось. Он входит в топ самых популярных артистов страны. Уже осенью певец отправится в большой гастрольный тур "Исключительно твой", который включает в себя даже Америку!
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