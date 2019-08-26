Жасмин отправила дочь в школу за полтора миллиона в год

"Маргарита уже через неделю идет в первый класс, – рассказала Жасмин в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Она занималась в подготовительной группе и удивляла всех способностями – уже знает таблицу умножения".
Учиться наследница Жасмин будет в престижной Ломоносовской школе, откуда в свое время выпустился и первенец певицы Михаил. Обучение там, судя по информации на официальном сайте учебного заведения, стоит около 1,5 миллиона рублей в год. Однако, считает Жасмин, на учебе дочери удалось сэкономить – цены на образовательные услуги в школе, которая находится рядом с домом, на порядок выше.
По словам звезды, Маргарита хочет пойти по ее стопам и стать певицей. "Она ходит в музыкальную школу, имеет слух и голос, играет на фортепиано, так что, вполне возможно, скоро будем ходить в консерваторию на ее концерты", – улыбнулась Жасмин.
По заверению артистки, Маргарита отлично ладит со своим единоутробным братом, 22-летним Михаилом. "Он носит ее на руках и обожает", – заверила артистка.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Батюшка пристает ко мне
Кому верить Богу или астрологу?
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Отец одиночка
Наши питомцы.
Секс на первом свидании
Девушка снималась в порно
Животные
На что обращают внимание мужчины?