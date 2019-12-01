Виторган взбесился из-за упоминания о предательнице Собчак

Минувшим летом Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод. С тех пор у знаменитостей началась другая жизнь. Теледива вновь вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Актер начал встречаться с коллегой по цеху Нино Нинидзе.
Максим Виторган строит новые отношения, однако ему постоянно напоминают о бывшей жене. Обыватели часто сравнивают Нино и Ксению, обсуждают предательство последней, оценивают влияние развода на карьеру и популярность Максима. Естественно, терпение артиста лопнуло.
После очередного комментария о Собчак на его личной странице в "Инстаграм" Максим Виторган взбесился. Он настоятельно порекомендовал подписчикам не упоминать ему об экс-супруге.
"Проходит, действительно, все. Почти все. Кроме маниакального желания некоторых граждан по любому поводу и без упоминать г-жу Собчак", – высказался Максим Виторган.
Отметим, что актер вынужден поддерживать отношения с телеведущей из-за общего сына Платона. Не так давно Максим и Ксения устроили мальчику роскошный день рождения. На празднике отпрыска знаменитости демонстрировали идиллию. Максим Виторган и Ксения Собчак пригласили родных, близких друзей и отметили событие в узком кругу.
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