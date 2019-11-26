Полуобнаженную любовницу Виторгана перепутали с мужиком

Артистка разделась для откровенной фотосессии. Получившиеся снимки знаменитость разместила в личном инстаграм-аккаунте.
Нино Нинидзе запечатлена топлес и в брутальных брюках на ремне. Грудь возлюбленная Максима Виторгана прикрыла руками.
Интересно, что короткая стрижка вкупе с ракурсом в профиль сделали артистку похожей на мужчину. Некоторые ее подписчики даже засомневались, действительно ли в кадре именно она.
"Какой красивый брат у тебя!" – написал пользователь соцсети избраннице Максима Виторгана. "Это известный английский актер", – парировала артистка.
"Вообще нисколько не женственно... ☹️☹️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А это точно не мужик?", "Это она? Никто нечего не перепутал?", "Это не тетечка, это дядечка😱", "Как-то очень... по мужски:)", "Нино, ну зачем тебе эти атмосфэрные фотосесси!Ну не надо обнажаться, дитя мое! Мамам это больно!" – рассуждали поклонники Нино Нинидзе.
Отметим, в недавнем интервью Нино Нинидзе призналась, что не боится пристального внимания общественности и прессы. По словам возлюбленной Максима Виторгана, ее детство прошло в окружении знаменитостей.
Напомним, что ее мать – народная артистка Грузии Ия Нинидзе. "Я у Георгия Жженова на коленках практически выросла", – подчеркнула Нино.
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