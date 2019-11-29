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"Мы все умрем": новый виток в отношениях Виторгана и Нинидзе

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Об отношениях Нино Нинидзе и Максима Виторгана в последнее время ходит много слухов. Влюбленные перестали скрывать свои отношения, но похоже, в них начался новый виток.
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Виторган решил начать утро четверга с шуточных постов. Знаменитость выдала небольшой шуточный текст, от развеселивший его поклонников. Впрочем, фото тоже заставило улыбаться. На нем актер запечатлен при яркой вспышке, отчего его лицо кажется немного безумным. 

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Максим Эммануилович Виторган Актер

"А когда тебе в субботу в 6 утра надо быть на работе, можно, чтобы пятница в четверг была, тем более, если пятница - это воскресение, как будто, а воскресение – в понедельник? И понедельник в понедельник. В общем, я пока писал поспал. Так что, можно. И пусть будет 6 дня. Потому что, в 7 мне надо быть дома. Но в пятницу. UPD. Кстати, если вы не поняли о чем речь, не расстраивайтесь. Но и радоваться особенно нечему. Мы все умрем. И где же тогда, все-таки, священный грааль?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – написал Виторган на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Разумеется, поклонники не смогли пройти мимо забавной публикации. Многие оставили юмористические комментарии, однако, по всей видимости, Нинидзе не понравился пост возлюбленного. Девушка написала: "Бесишь...причем сильно уже".

Вероятно, Нино просто решила пошутить, выразившись довольно грубо. Актер ответил своей ненаглядной так: "Стараюсь) все в дом!)". Подписчики попытались принять участие в беседе, однако ни Нинидзе, ни Виторган не стали продолжать общение.

Автор: 29 ноября 2019, 14:46
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