"Мы все умрем": новый виток в отношениях Виторгана и Нинидзе

Виторган решил начать утро четверга с шуточных постов. Знаменитость выдала небольшой шуточный текст, от развеселивший его поклонников. Впрочем, фото тоже заставило улыбаться. На нем актер запечатлен при яркой вспышке, отчего его лицо кажется немного безумным.
"А когда тебе в субботу в 6 утра надо быть на работе, можно, чтобы пятница в четверг была, тем более, если пятница - это воскресение, как будто, а воскресение – в понедельник? И понедельник в понедельник. В общем, я пока писал поспал. Так что, можно. И пусть будет 6 дня. Потому что, в 7 мне надо быть дома. Но в пятницу. UPD. Кстати, если вы не поняли о чем речь, не расстраивайтесь. Но и радоваться особенно нечему. Мы все умрем. И где же тогда, все-таки, священный грааль?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – написал Виторган на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Разумеется, поклонники не смогли пройти мимо забавной публикации. Многие оставили юмористические комментарии, однако, по всей видимости, Нинидзе не понравился пост возлюбленного. Девушка написала: "Бесишь...причем сильно уже".
Вероятно, Нино просто решила пошутить, выразившись довольно грубо. Актер ответил своей ненаглядной так: "Стараюсь) все в дом!)". Подписчики попытались принять участие в беседе, однако ни Нинидзе, ни Виторган не стали продолжать общение.
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