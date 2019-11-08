"Он трехногий": ненасытный Воля утомляет Утяшеву ночью

Ляйсан Утяшева стала гостьей ютуб-шоу Лауры Джугелии. Гимнастка говорила крайне откровенного. В том числе собеседницы затронули тему сексуальной жизни в браке.
На вопрос Джугелии, есть ли что-то, что Ляйсан раздражает в муже, та ответила: "Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий". Пояснять сказанное знаменитость отказалась.
Не получив подробностей, ведущая решила выведать у Ляйсан Утяшевой ее собственные умения в постели. Гимнастка раскрывать секреты отказалась, она попросила переадресовать вопрос супругу.
Павел Воля тоже семейных тайн не раскрыл. Комик лишь заявил, что "никаких претензий к Лясе нет". Взамен юморист предложил: "смотреть на краба и фантазировать".
Отметим, что на днях скандальный блогер Лена Миро заподозрила, что в интимной жизни Павла Воли и Ляйсан Утяшевой не все гладко. На эту мысль обозревательницу натолкнул тот факт, что гимнастка резко сменила имидж, перекрасившись в блонд. Она посоветовала супруге комика и другим женщинам иметь больше самостоятельности, "меньше поведения мамочки и наличие собственных интересов, не имеющих отношения ни к мужу, ни к детям".
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