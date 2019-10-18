"Деловая колбаса": народ в восторге от дочки Утяшевой и Воли

Утяшева опубликовала в "Инстаграм" видеозапись с участием дочки. В кадре София в солнцезащитных очках загадывает подписчикам мамы загадку.
"Зеленое, но не травка. Круглое, но не солнце. Иногда может быть квадратное, а иногда в форме сердечка. Чего это?" – спрашивает кроха.
Четырехлетняя наследница Ляйсан Утяшевой вызвала много положительных эмоций у пользователей Сети. "Деловая колбаса👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прелесть какая🤗", "Какая милая😍", "Какая артистка растет)))😍", "Вот уже деловуха!!!👏👏👏🙌 Артистка растет!!🙌🙌🙌🔥🔥" – восторгались ребенком Ляйсан Утяшевой обыватели. Некоторые все же отгадали загадку. Правильный ответ – кольцо с изумрудом.
Отметим, что мнения интернет-обывателей о том, на кого похожа София, разделились. Добрая половина подписчиков утверждала, что девочка растет копией своего отца, другие же давали руку на отсечение, что малышка унаследовала черты лица своей знаменитой мамы.
К слову, сама Ляйсан Утяшева ранее говорила подписчикам, что дочь не разделяет ее увлечения художественной гимнастикой. Звезда как-то показала крохе одно из своих выступлений, а та, недоумевая, поинтересовалась, "зачем так гнуться" и "насколько это больно".
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