Вскрылись новые подробности о Бузовой с Тарасовым и домашнем насилии

Новость о том, что Ольга Бузова переживала домашнее насилие, и к этому может быть причастен ее бывший муж Дмитрий Тарасов, стала сенсацией. Своим мнением в этом вопросе поделился друг звезды "Дома-2" Рустам Солнцев.

"Они с Тарасовым как два дурака для меня. У них даже одинаковое выражение лица", – объявил Рустам Солнцев, который тоже когда-то был на телепроекте "Дом-2" и даже приятельствовал с Ольгой Бузовой. "Я видел как-то один раз, как он к ней обращается. Тогда он на словах был груб с ней. Я допускаю, что она могла получать. Просто "выхватила" в какой-то момент – и все", – заключил Рустам.

В новом интервью Ольга Бузова призналась, что сталкивалась с домашним насилием. Почему-то многие читатели и даже журналисты сделали вывод, что в своем признании поющая ведущая намекает на бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Пара оформила отношения в 2012 году, но через четыре года распалась.

Рустам Солнцев отметил, что в то время Дмитрий Тарасов играл за один из самых престижных московских клубов и получал большую зарплату. "Тарасов в тот момент времени был долларовым миллионером. Такие суммы денег дают огромное чувство собственного достоинства, превосходства над другими людьми и ощущения собственной непоколебимости", – проанализировал Солнцев.

В свою очередь, по логике Рустама, рядом с Дмитрием находилась ничего не добившаяся Ольга Бузова. "Не очень умная, не очень красивая, которая зачем-то еще и замуж за тебя вышла. Естественно, что он ее время от времени унижал. Я предполагаю, что он говорил ей что-то обидное, а она в этот момент ревела. Это не было постоянным: разок "выхватила леща", – цитирует Рустама Солнцева ТВЦ.RU.

Он отметил, что заявление Ольги Бузовой о домашнем насилии "странное". "Она должна в тряпочку помалкивать по этому поводу, потому что "Дом-2" и избиение кого-либо – это синонимы, это родные братья", – заявил бывший участник скандально известного реалити-шоу. К слову, пока Дмитрий Тарасов никак не прокомментировал слова Ольги Бузовой о домашнем насилии.