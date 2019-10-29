"У дочери две квартиры": Тарасов высказался о разборках с экс-женой

Футболист сделал заявление. Дмитрий Тарасов объяснил, почему подал в суд на свою экс-супругу Оксану.

В личном "Инстаграм" спортсмен опубликовал внушительных размеров пост, в котором по пунктам изложил свою позицию. Дмитрий Тарасов сообщил, что ему порядком надоела "человеческая неблагодарность и лживая информация от непроверенных источников и третьих "заинтересованных" лиц".

Спортсмен подтвердил, что действительно подал в суд на первую жену, однако он не планировал привязывать этот шаг к дню рождения экс-зазнобы, как пытаются выставить СМИ. По словам Дмитрия, иск был зарегистрирован несколькими неделями ранее праздничной для его бывшей супруги даты.

"Во-вторых, все, что я был должен не по своей вине (долг в связи с изменениями размера МРОТ), я погасил тремя месяцами ранее, и от уплаты алиментов, на сегодняшний день, я не уклонялся и не уклоняюсь. В-третьих, я счастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери и благодаря моему любимому делу и серьезной работе (в том числе моей заработной плате) - Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и не напишет. Причины, думаю, ясны (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – продолжил Дмитрий Тарасов.

Футболист отметил, что после назначения ему алиментов прошло почти девять лет. С тех пор его жизнь сильно поменялась – изменились доходы и количество иждивенцев.

"Рождение Миланы и появление в скором времени третьего, а также изменение заработной платы, точнее ее отсутствие:) Но данный факт также никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес и адрес моей беременной супруги", – рассказала звезда спорта.

Дмитрий Тарасов подчеркнул, что на сегодняшний день не состоит ни в одном футбольном клубе, соответственно, не получает доход. Но, по словам спортсмена, даже находясь в трудной ситуации, от своих обязательств перед ребенком от первого брака он не отказывается.

"Все, что я хочу на данный момент, чтобы все мои дети, которых я безгранично люблю, были обеспечены в равных долях, и это относится не только к материальной составляющей", – сказал Дмитрий.

Тарасов отметил, что экс-супруга не дает ему видеться с дочкой, хотя порядок общения был установлен решением суда. Общаясь с поклонниками в комментариях, Дмитрий поведал, что Ангелину настраивают против него. "Звонила мне как-то дочка и забыла выключить телефон!!! И слышу, как ей говорят, что отцу отвечать!!! Ну это же свинство", – взорвался от негодования спортсмен.

Дмитрий подчеркнул, что Оксана не работает девять лет. На содержание ребенка экс-супруга футболиста получает 371 тысячу рублей в месяц. Экс-супруга, по словам Дмитрия Тарасова, вообще не знает, как зарабатывать.