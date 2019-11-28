Любовница Тимати проехалась по неухоженным молодым мамам

Возлюбленная рэпера Тимати раскритиковала женщин, которые перестают следить за собой после рождения ребенка. Модель Анастасия Решетова отказалась поддерживать такое явление, как бодипозитив.

Не так давно манекенщица стала мамой в первый раз. Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. Еще во время беременности модель тревожилась из-за того, что возможно, она навсегда потеряет былые формы. Мысли о восстановлении фигуры не покидали звезду.

Родив малыша, Решетова столкнулась с проблемой. Анастасия кормит ребенка грудью, и пока малыш питается таким образом, спорт и экстремальные диеты ей противопоказаны. Однако избранница рэпера не сдается, модель старается поддерживать фигуру в норме с помощью правильного питания.

Женщины, которые перестают следить за собой после рождения детей, Решетову ужасают. Анастасия не считает себя сторонницей бодипозитива, который призывает людей любить свое тело и принимать его со всеми недостатками.

"Идея любви себя в своем теле мне близка, но с поправкой на стремление к своему личному идеалу. Мне кажется, именно в постоянной работе над собой и выражается любовь к себе. Настоящая. Я прекрасно понимаю, что у каждого свои мерки идеализации, но я за то, чтобы вместе с принятием своего облика было стремление стать лучше. Я против сегодняшней тенденции превращения понятия "бодипозитив" в синоним разнузданности, вседозволенности и неухоженности", – сказала Анастасия Решетова.

Возлюбленная рэпера Тимати отметила, что кто-то может считать для себя приемлемым и грязную голову, но для нее это всегда будет недопустимо. "Поэтому, несмотря на недовольные взгляды #яжмамок , которые считают, что в первые годы жизни я не должна отходить от кроватки малыша, сейчас я аккуратно и планомерно возвращаю свое тело к той форме, в которой я себе больше всего нравлюсь", – отметила модель.

Между тем манекенщица добавила, что с появлением сына стала относиться к себе иначе. Если раньше она выискивала недостатки и тревожилась из-за них, то сейчас спокойнее относится к несовершенствам. "Я знаю, что они меня не портят, но и без них будет лучше", – поделилась избранница рэпера Тимати в личном "Инстаграм".