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"Как вы достали": возлюбленную Тимати поймали на бесстыдном вранье

Анастасия Решетова. Фото:instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Анастасия Решетова пожаловалась на нехватку времени на приготовление домашней еды. Поклонники посоветовали возлюбленной рэпера Тимати прекратить вешать им лапшу на уши.

Продолжение: "Ну не надо этот хвост": Волочкову умоляют выкинуть искусственные волосы
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В личном "Инстаграм" модель Анастасия Решетова начала плакаться, дескать, она очень устает от многочисленных хлопот, связанных с уходом за грудничком. "Но готовить некогда! Потому что весь день посвящен сыну. Только добралась до кухни, как повелитель уже требует моего присутствия подле своей персоны. Все бросаешь бежишь в детскую", - посетовала избранница рэпера Тимати.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Также модель поведала, что ей необходимо правильное, сбалансированное питание. Во-первых, она кормит ребенка грудью. Во-вторых, девушка очень боится растолстеть.

"Миссия – следить за фигурой и правильно питаться! Когда я ходила еще с животиком, я думала, что как только рожу – начну заниматься спортом и быстро верну спортивную форму. Меня разочаровали практически сразу, сказав, что первое время нужно обойтись без нагрузок. Что же делать, остается только правильно есть", – заявила Анастасия Решетова.

Подруга рэпера Тимати добавила, что нашла выход из ситуации. Мол, теперь еду для себя и мужа она заказывает через сервис доставки. Анастасия Решетова даже указала название компании, которая якобы их кормит.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Речи о том, что Анастасия вообще знает, как включается плита на кухне, многим ее подписчикам показались смешными. Звезду обвинили в бесстыдном вранье с целью прорекламировать доставку готовых обедов.

"Божее, как же другие мамочки справляются?))) Наймите помощницу и будет вам счастье и свежая домашняя еда.если уж совсем вам не до кухни (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Странно,что у Вас нет поварихи, домработниц?", "Очень сомневаюсь, что вы это едите", "Да не едите вы эту еду, всем и так ясно!) у Вас наверняка повар и домработница, которые "помогают" ежедневно... или из ресторанов доставка. А еда там так себе.. не думаю, что Тимати этим ужинает 😀", "Как вы достали с этой рекламой! Вам денег не хватает с Тимуром?! Бедные, мне вас так жаль😩", – писали возлюбленной рэпера Тимати пользователи Сети. 

27 ноября 2019, 21:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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