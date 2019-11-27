"Как назло": маленький сын расстроил Решетову

Счастливая девушка, познавшая радость материнства, буквально с первых дней начала постить фотографии ненаглядного чада. Этим же занимались рэпер Тимати, который без ума от наследника, и его мать. Что любопытно, лица ребенка нигде не видно. Решетова не хочет пока показывать кроху общественности.
Однако этот факт не мешает молодой мамочке публиковать трогательные кадры с малюткой. В "Сторис" на своей странице в соцсети "Инстаграм" девушка показала забавный разговор с сыном.
"Агу-у... Как назло. Агу-у-у... Ну давай, мось. Агу-у-у", – повторяет модель, но малыш выражает радость от общения бессвязными звуками и болтает в воздухе ручками и ножками. Конечно, тактильный контакт для малютки куда важнее, и все же Анастасия немного расстроилась. По ее словам, с папой Ратмир агукает регулярно.
"За папочкой он повторял "агу", а за мной не хочет", – написала Решетова. Текст она сопроводила смайликами в виде мордашек: одна плачет, а вторая смеется до слез.
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