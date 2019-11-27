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Стало известно о крахе проекта Тимати

Рэпер Тимати. Фото:instagram.com/timatiofficial
Футбольный проект музыканта не оправдал себя. Рэпер Тимати и его партнеры уже успели выйти из бизнеса.
прочитано 317 раз

Футбольное агентство Black Star Sport в ближайшее время будет ликвидировано, сообщает телеграм-канал Mash. Грандиозный проект провалился.

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Судя по всему, рэпер Тимати не потянул такую ношу. Примечательно, что последний пост в "Инстаграм" компании Black Star Sport был опубликован в январе этого года.

Спортивное агентство, основанное в 2017 году, должно было заниматься продвижением молодых игроков, организовывать корпоративные турниры и развивать детский футбол.

Отметим, в последнее время имя рэпера Тимати часто упоминается в связи со скандалами с его бывшими подопечными. Как писали "Дни.ру", певец L'One больше не имеет права выступать под этим псевдонимом из-за распрей с экс-наставником. На протяжении нескольких месяцев он судился с лейблом Black Star. Артист требовал оставить за собой его имя и песни, но проиграл дело.

Напомним, между рэпером Тимати и L'One произошел конфликт. Музыканты устроили "баттл" в "Инстаграм" со взаимными претензиями и оскорблениями. Бывшие друзья и коллеги написали друг другу много обидных слов, после чего расстались врагами.

Автор: 27 ноября 2019, 13:40
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