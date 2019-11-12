Бывший подопечный распек рэпера Тимати

Исполнитель, со скандалом ушедший из лейбла Black Star, выложил на своей странице в "Инстаграме" ответное обращение к своему экс-наставнику. Оно стало реакцией на то, что Тимур Юнусов обратился к Левану Горозии в день его рождения, упрекнув артиста в лицемерии.
Артист припомнил коллеге и скандальные суды, и поздравление, и знаменитую фразу "Давай, до свидания", которую рэпер Тимати использовал в конфликте с Филиппом Киркоровым. Горозия, лишившийся своего псевдонима L'One, не стал выбирать выражения и словесно отхлестал бывшего товарища, назвав его "низким", променявшим друга "на золотой прииск".
"Твоя музыка – набор американских реплик, твоя звезда давно потухла и больше не светит. Ноль идей и ноль таланта, зато эго гиганта", – спел экс-подопечный рэпера Тимати. В своем ролике Горозия использовал ряд красочных эпитетов – например, "горный баран".
Таким образом, музыкант поставил точку не только в конфликте с рэпером Тимати и попрощался с собой в Black Star, когда он носил псевдоним L'One. Пользователи соцсети поддержали Горозию. Примечательно, что в числе комментаторов оказался еще один бывший подопечный Тимура Юнусова – Егор Крид.
Фолловеры сразу отреагировали на то, что певец выступил на стороне Левана Горозии. Они поинтересовались, не хочет ли он сделать такой же ролик на рэпера Тимати и рассказать правду о своей работе в лейбле. Однако Крид отвечать на провокации не стал.
Напомним, ранее стало известно, что рэпер Тимати выиграл суд у своего бывшего коллеги L`One. Леван Горозия больше не может исполнять песни лейбла и носить свой ник.
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