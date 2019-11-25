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Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили

Елена Яковлева. Фото: www.globallookpress.com
На единственного сына актрисы Елены Яковлевой напали. О случившемся стало известно из первых рук.
прочитано 2394 раза

Денис Шальных пострадал после того, как решил удалить с лица многочисленные татуировки. Оказывается, людям, имеющим рисунки на голове, не понравилось, что сын Елены Яковлевой решился на столь радикальный шаг.

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"Ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома. Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки", – рассказал человек из окружения Дениса.

Сын популярной актрисы попытался решить разногласия мирно, но у него ничего не получилось. "Слово за слово, конечно, с агрессивной толпой мирный разговор у Дена не сложился. Досталось ему порядком. Глаз заплыл. Надеется, что нет сотрясения мозга", – цитирует близкого к Шальных информатора StarHit.

Теперь Денис проходит реабилитацию. Однако от решения свести все татуировки на лице он не отказался. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" сын артистки опубликовал фото, показав подбитый глаз. Шальных обратился к подписчикам: "Никогда не делайте наколки на лице! Это очень опасно! А комьюнити агрессивное!!!"

Он вкратце рассказал: "Пацаны, меня поймали типы с забитыми лицами возле "Магнолии 24", спросили за лазерное удаление. Не смог отбазариться..." Денис Шальных признался, что после той драки ему хочется плакать от боли и унижения.

Автор: 25 ноября 2019, 11:19

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ХОРОШО ЧТО НЕ СОЖГЛИ НА КОСТРЕ
КАК ВЕДЬМАКА
Гость
Ответить
Совсем уже люди ополоумели, еще нужно отчитываться о том, что делаешь со своим лицом перед кем то...
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