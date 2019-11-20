Сын-фрик Елены Яковлевой меняет лицо

27-летний сын Елены Яковлевой прославился благодаря своей необычной внешности. Однако Денис Шальных принял радикальное решение – избавиться от татуировок на лице.

27-летний Денис шальных обратился в одну из столичных клиник, где рисунки с его лица будут убирать при помощи лазера. Такая процедура пройдет в несколько сеансов и будет стоить порядка 150 тысяч рублей. Впрочем, сыну Елены Яковлевой сделали скидку – совладелец фирмы оказался большим поклонником популярной артистки.

На консультации Денис шальных объяснил, что решил удалить татуировки с лица, потому что они мешают ему в жизни и работе. "Процедура довольно болезненная, но быстрая. Денис стойко перенес первый сеанс и скоро привыкнет к боли, так как полностью чистое лицо у него будет только года через три. Нам предстоит много работы, но это того стоит. Никаких шрамов не останется", – рассказала врач в клинике.

В распоряжении журналистов издания Starhit оказалась видеозапись, сделанная во время процедуры. На ней видно, как Денис Шальных лежит в специальных очках, а по его лбу "бегает" красная точка лазера, закрашивающая один из рисунков у него на лице. "Было неприятно, это не та боль, которая мне нравится. Утешает только то, что быстро. Не могу сравнить эту боль с какими-то другими ощущениями", – поделился впечатлениями сын Елены Яковлевой.

Денис Шальных признался, что ожидал перенести менее болезненную процедуру. За шесть минут ему удалили две татуировки. Но впереди еще много работы. "По десятибалльной шкале боль была на уровне семи, тут прям всего сжимало", – откровенно сказал сын популярной актрисы Елены Яковлевой.