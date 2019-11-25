Пресняков возмущен проверкой на наркозависимость

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить всех жителей России на употребление наркотиков, начав со знаменитостей. "Если употребляющий наркотики человек – бизнесмен, то надо запретить ему заниматься бизнесом, если артист – запретить выступать. То есть, если человек наркоман, нужно сделать его незаконным и запретить заниматься любой деятельностью", – заявил парламентарий.
Владимир Пресняков – младший категорически не согласен со слугой народа. "Он просто сумасшедший, – заявил певец за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон". – Вообще, на мой взгляд, немного переборщили с тем, что на известных людей пошли какие-то нападки. Мне кажется, это неправильно... Вы просто не знаете, что в 90-х с этим делом было!"
У всех на устах недавний скандал с его коллегой Димой Биланом, который выступил в Самаре не вполне трезвым. Артист демонстрировал странные жесты и позы, а его вокал оставлял желать лучшего. Позже Билан извинился: мол, не рассчитал с алкоголем. Впрочем, он реабилитировался – дал в Самаре большой бесплатный концерт с качественным звуком, подарил детскую площадку и купил для одной из больниц медицинское оборудование, необходимое для лечения детей.
"С Димой все нормально. Просто, наверное, хватит ему уже на эту тему извиняться", – заявил Владимир Пресняков. Сам он, кстати, никогда не выходит на сцену под мухой.
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