"Она же клялась бросить!": Подольская раскрыла страшную зависимость Пресняковой

В Москве в 18-й раз проходит Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week. На первый показ пришло немало звезд – модель и ведущая Оксана Федорова, актриса Оксана Сташенко. А после дефиле корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей Натальей Подольской, которая тоже пришла оценить тенденции и тренды.



Многочисленные поклонники Аллы Пугачевой до сих пор обсуждают два ее сенсационные концерта – в апреле в Москве и в ноябре в Минске. Но уроженка Беларуси Наталья Подольская не была ни на одном. Хотя, казалось, получить приглашения от бывшей тещи своего мужа Владимира Преснякова можно было бы. "Я уже не помню, почему мы не ходили, но, скорее всего, нас просто не было в Москве", – оправдалась Наташа.

Рассказала Подольская и про отношения со свекровью Еленой Пресняковой. "Думаю, что я – лучшая ее невестка (хотя фактически уже третья – Прим. ред.), у нас потрясающие, дружеские отношения, – смеется звезда. – Вообще, Лена у нас – суперзанятой человек, поэтому внука Артема видит редко, – улыбается артистка. – Но компенсирует все Петрович (Владимир Пресняков-старший, – Прим. ред.). Перед тем, как идти к нам в гости, устраивается целый консилиум, где решается, что дарить Теме. Все знают, например, что у нас огромная коллекция роботов – Тема от них просто фанатеет".

В редкие дни совместного приезда свекра и свекрови Наталья Подольская отменяет все остальные дела и жарит, парит, тушит – накрывает щедрый стол. "Готовлю несколько видов салатов, что-то горячее", – рассказала она.

Единственное, что нарушает семейную идиллию – пагубная зависимость Пресняковой от курения. "Лена клялась, что когда родится Тема, бросит сигареты, но обманула она нас всех, – вздыхает Подольская. – Но я ей ничего, конечно, по этому поводу не говорю и не советую – она гораздо старше и мудрее меня".