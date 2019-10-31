Владимир Пресняков пустился в пляс на детском празднике

В личном "Инстаграм" Наталья рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын Артемий, вечеринка в честь Хэллоуина. Дети должны прийти на праздник в костюмах. Переодеться в какого-нибудь сказочного персонажа можно и сопровождающим их родителям.
"Тема обязал нас тоже нарядиться", – поделилась Подольская.
Певица выбрала образ Эластики из мультфильма "Суперсемейка". К слову, наряд на артистке сидел отлично. Наталья держит себя в хорошей физической форме.
Музыкант Владимир Пресняков остановил свой выбор на костюме имперского штурмовика из киноэпопеи "Звездные войны". Его четырехлетний сын Артемий в этом году решил быть Человеком-пауком.
"Мы готовы спасать мир вновь и вновь! Да прибудет с нами сила 💪🏻💪🏻💪🏻", – подписала свежее семейное фото Наталья Подольская.
Также в "Сторис" вокалистка опубликовала видео, которое сделала уже в разгар праздника. В кадре маленький Артемий танцует в компании ровесников, которые тоже принарядились. Малышей развлекает "ведьма"-воспитатель.
Дошкольники так зажигательно двигаются, что многие родители не могут устоять на месте. Владимир Пресняков, например, ожидая в коридоре у лестницы, не удержался и тоже пустился в пляс. Позже к нему присоединилась жена Наталья Подольская.
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