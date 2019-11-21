Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк

В Сети распространилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк умерла. С официальным комментарием выступили близкие актрисы.

Информация о смерти Анастасии Заворотнюк распространилась после того, как в Сети появились скриншоты некой переписки. Один собеседник утверждал, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" умерла "час назад", ссылаясь на то, что в том же центре лечится его родственник. А второй дал понять, что не может поверить в это.

В итоге отреагировали близкие актрисы. На страничке, посвященной поддержке Заворотнюк, в социальной сети "Инстаграм" появился официальный комментарий. "Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена", – высказали свою оценку люди из окружения актрисы.

Они опровергли эти данные. "И главное – нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова!" – обратились к общественности близкие Заворотнюк. В завершение своего поста они отметили, что передадут эту переписку в клинику, на которую ссылается осведомитель.

"Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать", – написали близкие артистки. Но и это еще не все.

Приближенные прокомментировали откровения человека, представившегося другом мужа артистки, фигуриста Петра Чернышева. Тот рассказал, что якобы Анастасия пошла на поправку, а также поделился сокровенным: дескать, звезда сериала "Моя прекрасная няня" решилась на роды в 47 лет, чтобы удержать мужа, которого страшно ревновала. Будто у пары были серьезные проблемы в отношениях, и только появившаяся в октябре прошлого года дочь Мила скрепила их союз. А потом стало известно о страшной болезни Заворотнюк.

Близкие актрисы дали понять, что эти откровения исходили из уст не их друга. "С такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие", – объявили в окружении артистки.

"Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!" – заявили близкие Анастасии Заворотнюк.