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Лучшие клиники, врачи и дорогие препараты: победить страшную болезнь Заворотнюк помогла Навка

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание по поводу ее состояния здоровья. Но любая закрытость, как известно, порождает информационный вакуум, который стремительно заполняется недостоверными сведениями. Вот и приходится прессе довольствоваться рассказами близких к семье Заворотнюк. 
прочитано 1993 раза

Участник одного из сезонов проекта "Ледниковый период" на Первом канале, который вела Анастасия Заворотнюк, на условиях анонимности ("а то меня Чернышев потом самого закопает!") сообщил "Дни.ру" свежую информацию: "В последнее время я часто читаю в прессе, что, мол, никакой болезни у Насти нет, что это вторая часть истории с "Кротом" у Алибасова, но не верьте дуракам – Настя, действительно, борется с серьезным недугом".

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"К счастью, как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске, – уверяет собеседник. – А это очень важно в данном случае. Важен каждый день и час! К тому же неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы справиться с этой бедой".

"Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет", – заключил артист. Эту же информацию косвенно подтверждает и семья актрисы, уверяя, что Заворотнюк никогда не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.

Напомним, что, по слухам, Анастасии Заворотнюк был поставлен диагноз "глиобластома". Это быстрорастущая злокачественная опухоль центральной нервной системы, как правило, расположенная в полушарии головного мозга. Известный онколог предположил, что, вероятно, речь идет про так называемую вторичную глиобластому, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет.

Автор: 13 ноября 2019, 21:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Я очень рада, что Настя будет жить. Но брехня была с самого начала. Они все что-то юлили, врали. Там какие-то внутрисемейные неприятности но никак не рак. Рак мозга - это не шутки, с этой болезнью не выживают, просто человеку продлеваются мучения и все, жизнь в кредит называется. Если все это выдумано кем-то, то этот "кто-то" не человек. Грех таким диагнозом играться. А Насте и ее малышке здоровья!
Гость
Ответить
Скоро начнет колотить бабло на разных ток-шоу о своём чудесном "выздоровлении".
Гость
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Скоро значит появится. Пластика была неудачная. Переделывали. А Тотьмянина открыто себя повела. А эта делает теперь из себя звездную актрису, на болезни. Не было столько разговоров, как сейчас, хотя и где- то мелькала. Зачем ее семье пиар на болезни?
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