Лучшие клиники, врачи и дорогие препараты: победить страшную болезнь Заворотнюк помогла Навка

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание по поводу ее состояния здоровья. Но любая закрытость, как известно, порождает информационный вакуум, который стремительно заполняется недостоверными сведениями. Вот и приходится прессе довольствоваться рассказами близких к семье Заворотнюк.

Участник одного из сезонов проекта "Ледниковый период" на Первом канале, который вела Анастасия Заворотнюк, на условиях анонимности ("а то меня Чернышев потом самого закопает!") сообщил "Дни.ру" свежую информацию: "В последнее время я часто читаю в прессе, что, мол, никакой болезни у Насти нет, что это вторая часть истории с "Кротом" у Алибасова, но не верьте дуракам – Настя, действительно, борется с серьезным недугом".

"К счастью, как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске, – уверяет собеседник. – А это очень важно в данном случае. Важен каждый день и час! К тому же неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы справиться с этой бедой".

"Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет", – заключил артист. Эту же информацию косвенно подтверждает и семья актрисы, уверяя, что Заворотнюк никогда не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.

Напомним, что, по слухам, Анастасии Заворотнюк был поставлен диагноз "глиобластома". Это быстрорастущая злокачественная опухоль центральной нервной системы, как правило, расположенная в полушарии головного мозга. Известный онколог предположил, что, вероятно, речь идет про так называемую вторичную глиобластому, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет.