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Пригожин жестко высказался о родных Заворотнюк: Не буду колотиться в закрытую дверь

Иосиф Пригожин и Анастасия Заворотнюк. Фото: Дни.ру
Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы, предлагая им помощь.
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С тех пор, как появилась тревожная информация о состоянии Анастасии Заворотнюк, светская тусовка буквально ульем жужжит. Только глухой не слышал о том, что происходит с популярной актрисой. Разумеется, не остался в стороне и муж певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

"Настя потрясающая актриса, потрясающий человек. Господи, за что ей это тяжелое наказание, я даже не знаю. Не дай бог такого никому, даже врагу не пожелаю. Здоровье – это главное в жизни, и мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет", – выразил надежду продюсер.

Он дал понять, что предлагал помощь, но получил отказ. "Мы предлагаем, но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь", – жестко заявил Пригожин в разговоре с репортером сайта "Комсомольская правда".

Зато родные актрисы приняли помощь от фигуристки Татьяны Навки. 10 ноября она вместе с мужем артистки Петром Чернышевым представила на суд зрителей ледовое шоу "Аленький цветочек". Спортсменка объявила, что все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут в помощь Анастасии Заворотнюк.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Близкие актрисы поблагодарили Навку, опубликовав соответствующий пост в социальной сети "Инстаграм". При этом родственники звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" подчеркнули, что просят от общественности только добрых мыслей и пожеланий здоровья артистке.

Автор: 15 ноября 2019, 08:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вообще,странная ситуация с Заворотнюк. Давайте ничего не узнавать,не читать...Любопытство-не порок,конечно....Это ее жизнь и ее семейные дела. Раз не нуждаются в помощи,значит,деньги имеются.... Может,и не так все серьезно,как описывают люди... Домыслы...Слухи...Негодования.... Думаю,что уж лучше родственникам открыть завесу созданной ими же тайны....Чтобы от людей не шел негатив для Анастасии.... Это не идет ей на пользу. Было бы понятно для неизвестных людей,ну,а коль она актриса,то внимание людей понятно.... Елена Лукашкова из Казани
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