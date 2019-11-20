Не время для развода: муж не может уйти из семьи из-за смертельной болезни Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев, по сообщению анонимных источников, уже давно хочет развестись с актрисой Анастасией Заворотнюк. Правда, тяжелая болезнь артистки отсрочила это.



Такое желание у Петра возникло еще несколько лет назад. Неясно, почему знаменитый спортсмен вдруг захотел оставить красавицу-жену. Однако ходят слухи, что Анастасия была вне себя от ярости. Она попыталась удержать супруга третьим ребенком, что стало фатальной ошибкой.

Как уже неоднократно упоминалось в СМИ, одной из причин онкологического заболевания Заворотнюк могло стать ЭКО. Конечно, когда малютка Мила появилась на свет, отношения в семье несколько улучшились. Однако расплатой за счастье стал рак мозга, с которым актриса сражается несколько месяцев. В последнее время медики отмечают улучшение состояния Анастасии, но финальная битва за жизнь еще впереди.

Как сообщает "Экспресс газета", из-за агрессивной гормональной терапии женщина сильно поправилась, так что о былой красоте речи, скорее всего, не идет. Что касается Чернышева, то он не может оставить жену один на один со страшным диагнозом и пока не упоминает о возможном разводе.

Сейчас Заворотнюк медленно, но верно идет на поправку. Если ранее медики сообщали, что Анастасия является лежачей больной, то теперь говорят, что знаменитость самостоятельно ходит, у нее появился аппетит, а также врачи разрешили ей периодически видеться с маленькой дочкой Милой.

