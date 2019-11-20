"Настя стала утомлять Петра": семья Заворотнюк оказалась на грани развала

В близком окружении рассказали о проблемах в семье Анастасии Заворотнюк. Якобы звезда сериала "Моя прекрасная няня" приревновала мужа, фигуриста Петра Чернышева, и упрекала его.

Разоткровенничался друг фигуриста Петра Чернышева, однако имя свое предпочел журналистам не называть. Напомним, что в октябре исполнился год дочери спортсмена и Анастасии Заворотнюк Миле. Этот приятель компетентно сообщил, что актриса в свои 47 лет решилась рожать, чтобы сохранить семью. Якобы звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" ревновала мужа, который много работал, уезжал в командировки и задерживался допоздна. Семья оказалась на грани развала.

"Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило. Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом", – цитирует человека из окружения семьи сайт "Комсомольская правда".

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