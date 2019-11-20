"Ходит, слышит, разговаривает": свежие новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Говорят, Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Если раньше она была лежачей больной, то теперь стала ходить, у нее улучшились зрение и слух, к ней даже приводят маленькую дочь.

В связи с тем, что семья Анастасии Заворотнюк ничего не говорит о состоянии актрисы, СМИ приходится довольствоваться сообщениями людей, утверждающими, что они близко знакомы с артисткой и ее родственниками. Так, один из приближенных уверил общественность, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" пошла на поправку.

Для начала не назвавший себя приятель семьи уточнил, что Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, где ее "приводят в норму". "Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток. Петр (муж актрисы Петр Чернышев. – Прим. ред.) говорит, что есть перспектива на выздоровление", – рассказали в окружении семьи Заворотнюк.

Внушают оптимизм и другие факторы. "Раньше в клинике Настя была лежачей больной, а сейчас ходит, нормально слышит, разговаривает. У нее снова проснулся аппетит, хотя ей прописали диету", – отметил друг Чернышева.



Якобы сейчас врачи заняты тем, чтобы очистить кровь Анастасии Заворотнюк. Для этого ей ставят капельницы. Медики надеются, что раковые клетки не будут так быстро расти, как в начале болезни. Еще актриса, сильно поправившаяся на фоне недуга, начала сбрасывать лишний вес.

Особую радость Анастасии Заворотнюк доставляют посещения близких людей. Говорят, теперь она может видеться с младшей дочкой Милой. "Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила – ей в октябре исполнился годик – узнала маму, протянула к ней ручки. Петя сейчас загружен работой, не может часто навещать жену, которая, конечно, сильно скучает по всем близким", – цитирует человека из окружения Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк сайт "Комсомольская правда".