Раскрыта причина молчания семьи онкобольной Заворотнюк

Сделано страшное заявление о состоянии артистки. Скандальный блогер Лена Миро предположила, что Анастасия Заворотнюк скоро покинет этот мир.

Светский обозреватель констатировала, что родственники знаменитости отказывается говорить что-то конкретное. По ее словам, все заявления семьи актрисы размыты и сводятся к тому, что Анастасия Заворотнюк болеет, обсуждать это не нужно, а на лечение необходимы деньги.

"Мне кажется, дело – вовсе не в желании избежать вмешательства журналистов. Журналисты вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться несмотря ни на что. А люди развлекали, развлекают и будут развлекать себя разговорами о том, что у Заворотнюк – опухоль мозга до тех пор, пока Настя, простите, не умрет", - заявила Миро. Она предположила, что у артистки тот вид опухоли мозга, который нельзя излечить – например, глиобластома, от которой умерла в 2015 году певица Жанна Фриске.

Блогер объяснила, что диагноз "глиобластома" означает одно: что пациент скоро умрет. "Один из ста протянет до пяти лет, причем все эти пять лет он будет возвращаться на операционный стол и проходить курсы химиотерапии, так как глиобластома имеет свойство вырастать вновь", – отметила обозреватель.

По словам Миро, подавляющее большинство людей с таким диагнозом не протягивают и года. В этом, по мнению блогера, и заключается причина гробового молчания семьи Анастасии Заворотнюк.

Она добавила, что обнародовать его – это открыто сказать всему миру, что человека скоро не будет, и вылечить его невозможно. "Счет идет на месяцы, а, может, и на недели", – заявила блогер.

Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными Анастасии Заворотнюк, предлагая им помощь. Однако семья отказалась от его предложения.