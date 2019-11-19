Мрачную дочь Заворотнюк сняли в темной одежде

Новый снимок появился в официальном аккаунте Анны Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм". На фотографии старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" запечатлена с серьезным, даже мрачным, лицом и в темном пестром платье. Изюминкой стала светлая шляпа на голове Анны. Девушка никак не подписала кадр. Что интересно, комментариев к нему тоже пока нет. Исключением стали лишь изображения огня. Подразумевается, видимо, что образ Заворотнюк "огненный".
Разумеется, и подписчики Анны, и прочая заинтересованная общественность теряются в догадках, что происходит с ее матерью, актрисой Анастасией Заворотнюк. О состоянии артистки, которая, по некоторым данным, борется с раком головного мозга, достоверно ничего неизвестно. Дело в том, что близкие Насти упорно молчат. Та же Анна все вопросы подписчиков об Анастасии игнорирует.
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