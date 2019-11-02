7-летний сын напугал Бледанс до потери пульса

Произошедшим знаменитость поделилась со своими поклонниками на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Телеведущая рассказала, что ее ненаглядное чадо каким-то образом самостоятельно выбралось из номера и отправилось гулять по отелю. Ситуацию усугубляет диагноз мальчика – синдром дауна – а ведь отдыхает звездная семья зарубежом.
"Сегодня утром я проснулась от телефонного звонка -"Не переживайте, Семочка на рецепшен" Я спросонья ничего не поняла, но увидев, что кроватка Семена пуста ринулась из номера. Добравшись до холла отеля я увидела своего сына босого в пижаме мило беседующего с персоналом отеля" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – рассказала Эвелина.
Звезда отечественного шоу-бизнеса признается, что для нее до сих пор остается загадкой, как мальчику удалось открыть тяжелую дверь, пройти по запутанным коридорам и спуститься на лифте. Бледанс призналась, что она до сих пор находится в невероятном потрясении от случившегося.
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Сегодня утром я проснулась от телефонного звонка -«Не переживайте, Семочка на рецепшен» Я спросонья ничего не поняла, но увидев, что кроватка Семена пуста ринулась из номера. Добравшись до холла отеля я увидела своего сына босого в пижаме мило беседующего с персоналом отеля. Для меня до сих пор загадка, как он открыл тяжелую дверь, прошел по запутанным коридорам и спустился на лифте. Сказать, что я была в шоке- ничего не сказать.... До сих пор сердце выскакивает из груди! Похоже мой супер послушненький сыночек повзрослел... И что же делать, чтоб мой юный исследователь не отправился на очередные поиски приключений? Дверь на замок, ключ в сейф и баррикады построить?..�� #rixossaadiyatisland #rixospremiumsaadiyat #rixosmoments #оаэ #оаэ2019 #эмираты #абудаби #мамасын #сыномам #путешественник #мамаспит #шок
"Сказать, что я была в шоке– ничего не сказать.... До сих пор сердце выскакивает из груди! Похоже
мой супер послушненький сыночек повзрослел... И что же делать, чтоб мой
юный исследователь не отправился на очередные поиски приключений? Дверь
на замок, ключ в сейф и баррикады построить?..🙈", – поинтересовалась телеведущая у подписчиков. Впрочем, похоже, вопрос риторический.
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