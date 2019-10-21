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Шоу-бизнес

Адские боли: с Бледанс случилось ужасное перед важным событием

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Эвелина Бледанс поделилась своими переживаниями по поводу смены каблуков на кроссовки. Как оказалось, прямо накануне премьеры спектакля с ней случилось ужасное.
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Несмотря на свой возраст, знаменитость очень любит ходить на высоких каблуках. Тем не менее из-за вывиха стопы ей прилось на время сменить любимую обувь на что-то попроще. Так на светское мероприятие,  приуроченное к двадцатилетию мюзикла "Метро" звезде отечественных телеэкранов пришлось отправить в кроссовках.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Представляете, оступилась просто на ровном месте!! И так не вовремя… перед спектаклем", – посетовала на свою беду Эвелина в интервью корреспондентам издания Teleprogramma.pro. Она отметила, что боли в ноге просто адские, но тем не менее обращаться к врачам женщина не стала.

Бледанс поведала, что пытается сама вылечить травму, не прибегая к помощи медиков. Она рассказала, что в социальной сети "Инстаграм", когда она выложила пост с жалобой, ей посоветовали какую-то чудодейственную мазь, которую она сразу же отправилась покупать в аптеку. Неизвестно, правда, помогает ли телеведущей рекомендованное средство, но остается надеяться лишь на лучшее.

"Надеюсь, что все пройдет!! Скоро прогон спектакля… Есть, конечно, еще один хороший вариант – босоножки… Много скакать я уже не смогу", – подытожила артистка. Она также уточнила, что 24 и 27 октября ей предстоит выйти на сцену Театра Виктюка в спектакле "Фальшь". 

Автор: 21 октября 2019, 19:19
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Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой

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