Бледанс в образе сексапильной медсестры вывалила пышную грудь

Знаменитость предстала в образе сексуальной медсестры. Она опубликовала примечательное видео на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". Правда, основной целью материала было не столько желание показать свои аппетитные формы, сколько проинформировать поклонников о том, что администрация соцсети намерена в скором времени удалить все маски. Считается, что они якобы понижают самооценку.
"Друзья, перед премьерой ко мне приехали новости РЕН-ТВ и сказали, что "Инстаграм" хочет запретить маски. Быстрее пользуйтесь маской медсестры. Пожалуйста, захватите всех мужчин, пока есть возможность, а то запретят", – сказала Бледанс в опубликованном ролике.
"Инстаграм хочет запретить маски, потому что они, якобы, понижают самоооценку! И когда девочки потом видят себя в зеркале, их психика может пострадать... Кто-то из ваших знакомых пострадал??? Или вы? Как по-мне, это просто милое развлечение" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)
Поклонники также поспешили поделиться своей точкой зрения. Одни осудили Бледанс за ее взгляды, а другие поддержали ее позицию: "Эвелина, когда уже повзрослеешь?", "Я считаю это правильным, после моды на Инстаграм миллионы девушек подвержены депрессиям и бегут менять внешность!", " Пусть другие запрещают😄а эту маску оставьте! В ней девочки еще красивее😘".
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