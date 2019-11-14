Известная ведущая рассказала о контакте с тяжело больной Заворотнюк

После того, как стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна, ее родные упорно молчат, не желая сообщать никаких подробностей лечения. Даже друзья и знакомые ничего не знают о том, что происходит со звездой комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Тем не менее, они не оставляют попыток связаться с актрисой.
Так, написала Анастасии Заворотнюк известная телеведущая Анфиса Чехова. О контакте с артисткой она рассказала в программе "В теме" на телеканале "Ю". "Я ей писала, но ничего вразумительного не услышала. И понимаю, что незачем навязываться. У человека сейчас свои происходят процессы. И, дай бог, чтобы все было хорошо", – не вдаваясь в подробности, сообщила Анфиса Чехова.
Из-за того, что достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк практически нет, в СМИ то и дело появляются совершенно разные данные, порой прямо противоположные. Так, по одним сведениям, артистка чуть ли не при смерти, по другим – она якобы выздоравливает.
Именно оптимистичные прогнозы выдал продюсер легендарной группы "Ласковый май" Андрей Разин. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" он намекнул, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Правда, вскоре отреагировали близкие актрисы. Они признались, что с недоумением прочитали сообщение Разина, заявив, что Заворотнюк никогда не была с ним знакома.
В свою очередь, продюсер призвал родных актрисы прервать молчание и начать общаться с народом, которому небезразлична судьба артистки. По логике Андрея Разина, это якобы пойдет на пользу самой Анастасии Заворотнюк.
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