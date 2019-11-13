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Новые подробности: матери смертельно больной Заворотнюк грозит арест

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Беды и горести продолжают сыпаться на семью Анастасии Заворотнюк. Серьезные неприятности коснулись матери звезды сериала "Моя прекрасная няня".
прочитано 2125 раз

Семья всеми силами стремится помочь Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с опухолью мозга. Беды одна за другой валятся на близких звезды. Выяснилось, что у матери артистки Валентины Борисовны серьезные проблемы с законом. Это касается ее элитной иномарки.

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Несколько лет назад Анастасия подарила матери дорогой автомобиль. А недавно стало известно, что водитель машины регулярно нарушает правила дорожного движения: то скорость превысит, то припаркуется в неположенном месте, то прокатится по выделенной полосе. В итоге скопилось 332 штрафа, и многие квитанции не оплачены, утверждает сайт "Комсомольская правда".

"В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в три тысячи рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченные штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны еще девять", – цитирует источник издание.

Впрочем, не исключено, что правила нарушила не она. Автомобилем пользовались и Анастасия Заворотнюк, и ее муж Петр Чернышев. Отметим, что на долю Валентины Борисовны выпали страшные испытания: в 2015 году от рака умер муж, телевизионный режиссер Юрий Заворотнюк, а в 2016-м пришлось хоронить сына Святослава. 52-летний брат звезды сериала "Моя прекрасная няня" умер от перитонита. Теперь 76-летняя Валентина Борисовна переживает за дочь.

Автор: 13 ноября 2019, 11:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Новые подробности: матери смертельно больной Заворотнюк грозит арест
Вы сами Настю загоняете на тот свет с такой новостью!! Что сказал знахарь.? что это не онкология а истощения из-за нервов!!
1

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