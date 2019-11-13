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Замученный Чернышев оказался между двумя женщинами

Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Петр Чернышев появился на публике, испугав фанатов изможденным видом. Ради выздоровления своей жены Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист готов вкалывать без выходных в обществе прекрасных дам.
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Практически все новогодние праздники олимпийская чемпионка Татьяна Навка будет выступать с новым ледовым шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В главной роли заявлен и Петр Чернышев. Об этом рассказала участвующая в спектакле фигуристка Алина Загитова.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"К репетициям мы пока не приступили, начнем в декабре, поэтому пока я готовлюсь только морально. Работать с Татьяной Навкой это всегда большая честь и удовольствие. Полный состав участников пока не объявлен, но могу сказать, что точно буду я, Татьяна и Петр Чернышев", – цитирует прославленную спортсменку сайт "Комсомольская правда".

Чернышев оказался в компании двух дам, где одна краше другой. Навка – эффектная блондинка, чьи образы неизменно ярки, Загитова – восходящая звезда, юная и прелестная. Говорят, фигурист соглашается на любую работу ради заработков. Он почти все лето откатался в шоу "Руслан и Людмила", а недавно дал несколько представлений "Аленький цветочек".

По некоторым данным, за каждый выход на лед Чернышев получает от 100 до 300 тысяч рублей. Спортсмен вкалывает не ради барыша, а из-за тяжело больной жены, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Лечение актрисы – предположительно, от рака головного мозга – обходится семье в кругленькую сумму.

Ходят слухи, что состояние артистки улучшилось. Якобы поэтому Петр Чернышев и смог отойти от больничной койки и погрузиться в работу. Внимательные поклонники подчеркивают: фигурист так много трудится, что выглядит замученным.

Автор: 13 ноября 2019, 08:27
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Приятный и порядочный парень с добрыми глазами. Молодец.
Священный СтранникЪ
Ответить
У Авраама была Сара, но нет еще увязалась египтянка Агарь и родилось от неё народу, как песок морской не счесть.
Священный СтранникЪ
Ответить
Плохо, когда мечешься между двумя, тремя соснами..
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