Барановскую и Муцениеце облили помоями из-за неудачных нарядов

"Дни.ру" провели в "ВКонтакте" опрос среди подписчиков, предложив читателям выбрать знаменитостей, чей образ оказался самым удачным. Однако фолловеры больше обратили внимание на недостатки в одежде гостей премии.
В частности, среди приглашенных были телеведущая Юлия Барановская, актрисы Агата Муцениеце, Мария Кожевникова и ведущая Регина Тодоренко. "Кожевникова, самая элегантная и пропорциональная в костюме цвета горчицы. Остальные, как клоуны в платьях не с того плеча. Модельеров отправить к черту…", – высказалась одна из пользовательниц соцсети. "Особенно у Тодоренко точно размер не ее", "Мне показалось, что она поправилась сильно, да, неудачно подобрано", – поддержали ее другие подписчицы.
Одно из самых престижных светских мероприятий – церемония вручения премии "Женщина года – 2019" по версии журнала Glamour – прошло в московском музыкальном театре "Геликон-опера". Вели ее Ольга Шелест и любитель шуток Иван Ургант.
Как писали "Дни.ру", не обошлось и без скандальных происшествий. Так, популярная исполнительница Maruv (Анна Корсун) удостоилась премии в номинации "Певица года". Певица предстала перед публикой в красном обтягивающем наряде и обуви на огромной платформе. Получив награду, она буквально раскорячилась перед фотографами.
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