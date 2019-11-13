Известная певица раскорячилась на вручении престижной премии

В Московском музыкальном театре "Геликон-опера" прошло одно из самых престижных светских мероприятий – церемония вручения премии "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour. Не обошлось без скандальных происшествий.

В 15-ый раз представители отечественного шоу-бизнеса собрались, чтобы узнать, кто же та самая "Женщина года". По красной дорожке прошлись телеведущая Регина Тодоренко, актриса Мария Кожевникова, певица Наталья Чистякова-Ионова, впрочем, больше известная под псевдонимом Глюк`Oza, продюсер Яна Рудковская и ее муж, прославленный фигурист Евгений Плющенко, актрисы Елизавета Боярская и Юлия Пересильд, певица Анна Седокова и многие другие.

Вели церемонию Иван Ургант и Ольга Шелест. Разумеется, не обошлось без фирменных шуточек шоумена. "Журнал Glamour молодеет, и все благодаря молодым ведущим. Даже не верится, что 15 лет назад модели Гоши Рубчинского только учились ходить, не было инфлюенсеров, девушки втирали свеклу в щеки вместо румян, был Владимир Путин", – ляпнул Иван Ургант.

Не обошлось и без скандальных выходок некоторых знаменитостей. Так, популярная исполнительница Maruv (настоящее имя Анна Корсун) появилась удостоилась награды в номинации "Певица года". Молодая артистка предстала перед публикой в красном обтягивающем прозрачном наряде и в обуви на огромной платформе. После получения награды певица буквально раскорячилась перед фотографами.

Красный наряд выбрала и популярная ведущая Регина Тодоренко. Впрочем, вела она себя куда скромнее. Новоиспеченная мамочка появилась на ковровой дорожке в платье с внушительным декольте и стильно уложенными волосами. Именно Регина Тодоренко и стала той самой "Женщиной года".

Те же Яна Рудковская и Евгений Плющенко вручили награду в номинации "Пара года" актерам Никите Ефремову и Марии Иваковой. Интересно, что об их романе стало известно не так давно, но уже успели появиться слухи, будто влюбленные расстались. Очевидно, что это не так.

Многие звезды выбрали для выхода в свет черные наряды. Так, весьма эффектно в платье такого цвета смотрелась актриса Елизавета Боярская. Дочь легендарного Д`Артаньяна сделала гладкую прическу, встала на шпильки и продемонстрировала такую тонкую фигуру, что просто не верится, что менее года назад Елизавета родила второго сына.

Черное одеяние предпочла и популярная ведущая, лицо Первого канала Юлия Барановская. Многодетная мать выбрала наряд с внушительным декольте и эффектными рюшами на плечах, а образ дополнила высоким пучком.

На общем фоне выделилась актриса Мария Кожевникова. Артистка предпочла брючный костюм ярко-желтого цвета. За глаза актрису прозвали цыпленком. Также от внимательных репортеров не скрылось и то обстоятельство, что актриса несколько прибавила в весе.



