"Неадеват!": "сестричка" Началовой возмущена потоком бессовестной лжи и провокаций

Началось все с благой и светлой идеи: Анна Исаева, знакомые и родственники Юлии Началовой в социальных сетях поддержали всероссийский флешмоб поклонников, предлагающих присвоить артистке звание "Заслуженной". Многие люди искренне считают, что любимая артистка достойна.
Правда нашлись и недовольные. Кто-то в комментариях под инициативой скептически брякнул: "Еще Героя России" дайте Началовой. И падкие до сенсаций журналисты тут же скрестили это частное мнение с рассказом Исаевой про акцию. И получилось, будто это она сама что-то требует.
Но Исаева – человек умный и адекватный, ей бы и в голову такое не пришло. Она и не требовала ничего ни у кого – просто рассказала про начинание фанатов, и только.
"Когда прекратится переписывание друг у друга галиматьи, непроверенных фактов, чьего– то непрофессионального бреда?, – возмущена потоком лжи Исаева. – Надоело выглядеть неадекватом, человеком не понимающим ничего в государственном устройстве. Это вы такие, уважаемая пресса. Вы неадекват. Заглавные издания страны пишут писульки без оглядки на первоисточник. Вы в своем уме?"
"Сестричка" Началовой на своей странице в социальной сети "Инстаграм" специально подчеркивает: никогда нигде и ничего она про Героя России даже не говорила, ни к чему никого не призывала. Поэтому просит не мучить ее бессовестной ложью и провокациями.
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