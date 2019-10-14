Ты мне больше не дочь: мать плюнула в лицо Кравец за съемку на могиле Началовой

Алена Кравец стала гостьей онлайн эфира "Дни.ру" в социальной сети "Инстаграм". Девушка ответила на самые острые вопросы читателей. Особенно всех интересовало недавнее появление красавицы на могиле Юлии Началовой.

Алена Кравец расставила все точки над i. Она заверила, что о пиаре или хайпе на костях даже подумать не могла – мол, искренне пришла почтить память подруги, тем более, что исполнилось ровно полгода со дня смерти певицы. А то, что выглядела как на подиуме, пояснила просто: "Я живу далеко, у меня в этот день была съемка на Первом канале, а поехать переодеться возможности не было".

Родные осудили Алену. "Моя мамочка Ольга Вишневская работает преподавателем в МГТУ имени Баумана и считается преподавателем высокого класса, который готовит классных специалистов, – рассказала Кравец. – Она человек очень высокообразованный, строгих правил. А я – довольно экзальтированная особа, как все знают, но иначе ведь в шоу-бизнесе, наверное, и нельзя. Поэтому мама не поняла моего похода на Троекуровское кладбище. И, считай, плюнула в лицо!"

"Тут дело не только в маме, она уже привыкла ко мне, а в ее окружении, – вздыхала Кравец. – Коллеги на работе стали ей говорить про меня, осуждать, а мама это тяжело переживает. Она заблокировала меня в социальных сетях и месенджерах, не отвечает на звонки и сообщения, словно я ей не дочь больше. Я очень переживаю, поскольку ничем ее не опозорила, не подвела. Надеюсь, здравый смысл восторжествует".

Стоит заметить, что имидж легкомысленной блондинки, который культивирует Алена Кравец, не соотносится с действительностью – она умна, хорошо образованна. "У меня два высших образования – я юрист и психолог, – сказала светская львица. – Сейчас хочу получить еще и профессию экономиста – у меня много бизнес-проектов, хочу все сама контролировать".