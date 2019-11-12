Телеведущая Екатерина Андреева откровенно о разводе с мужем

Екатерина Андреева стала очередной звездной гостьей "Вечернего шоу" Аллы Довлатовой. Ведущая Первого канала прокомментировала слухи о разводе.

Екатерина Андреева считается одной из самых известных телеведущих. Многие годы она является лицом передачи "Время" в частности и Первого канала в целом. Однако Екатерина еще и одна из самых закрытых медиаперсон на отечественном телевидении. О личной жизни она предпочитает не распространяться, интервью дает крайне редко, стараясь посвящать свободное время путешествиям.

Глядя на официальную страницу Андреевой в социальной сети "Инстаграм", поклонники недоумевают, когда она успевает работать – так часто выкладывает ведущая фото и видео в своем аккаунте. Тем не менее Екатерина успевает уделять время и работе, и мужу с дочерью. Просто, по словам Андреевой, ее близкие предпочитают жить вне объектива камер и внимания журналистов, и она может рассказывать о них только то, что они позволяют.

Из открытых источников известно, что ведущая была замужем дважды. От первого брака у нее есть взрослая дочь Наталья. Сейчас телезвезда счастлива замужем за адвокатом и бизнесменом Душаном Перовичем. Однако из-за того, что Андреева почти не публикует совместные с супругом фото, у фанатов складывается впечатление, будто они расстались. Да и вообще, вокруг ее личной жизни муссируется множество слухов.

В беседе с Аллой Довлатовой телеведущая вспомнила, как однажды они с мужем оказались в бизнес-классе такого крошечного самолета, что ей пришлось проявить вольность. "Я положила ноги на колени нашему другу, который летел с нами. Как потом меня клеймили! Якобы что я такое себе позволяю... В общем, совместных фотографий с мужем у меня не так много в соцсетях, хотя на сплетни я стараюсь не реагировать", – призналась Екатерина Андреева. Что касается развода, телеведущая заявила, что это все слухи, и призвала им не верить.