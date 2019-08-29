"Замораживает" организм: 57-летняя Андреева раскрыла секрет молодости

"Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать", – процитировала звезда в своем Instagram графа Калиостро.
Между тем в шутках про холодильник оказалась доля истины. Екатерина Андреева, делясь с подписчицами секретами сохранения молодости и красоты, рассказала, что очень важно "регулярно охлаждать организм, "замораживать" его".
Звезда советует спать в прохладной комнате. Зимой чуть-чуть приоткрывать окно, давая морозному воздуху проникнуть в помещение. Обязательно принимать прохладный и контрастный душ.
"Детей не утеплять чрезмерно – им это вредно. В холодную воду после бани заходить так (меня швейцарцы в горах научили, чтоб не было неприятностей): сначала до колен ноги облить, потом руки до локтя, потом область сердца и только после этого входить в холодную воду. А вот воду ледяную, наоборот, не пить – можно заработать спазм пищевода", – поделилась мудростью Екатерина Андреева.
Также телеведущая опубликовала короткую видеозапись. В кадре она в сопровождении друзей летит на вертолете над исландским ледником, а после высаживается на него. "Всем вам привет велел передавать. Сосульками звенел, трещинами своими улыбался и сердце свое всем открывал. Мол, думайте обо мне, чтоб я не растаял и радовал вас дальше..." – написала Екатерина Андреева.
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