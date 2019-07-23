Ведущая Екатерина Андреева снялась в купальнике

Екатерина Андреева обнародовала серию фотографий, на которых запечатлена нырнувшей в бассейн. 57-летняя телеведущая предстала в черном купальнике.

Если внимательно проанализировать аккаунт Екатерины Андреевой в социальной сети Instagram, складывается впечатление, будто она вовсе не работает, а проводит время в различных путешествиях. На сей раз лицо Первого канала отправилось в Испанию. Насладившись выступлением легендарного английского исполнителя Стинга, телеведущая нырнула в бассейн.

"Русалок звали?А вот они!" – объявила в подписи к фотографиям Екатерина. На снимках Андреева запечатлена в черном купальнике, выполняющая различные кульбиты под водой. "А йога под водой открывает новые горизонты дыхания", – сообщила телеведущая.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от способностей Екатерины Андреевой и рассыпались в комплиментах. Действительно, 57-летняя ведущая выглядит куда моложе своих лет и обладает великолепной фигурой. Она тщательно следит за собой, чтобы на экране и в жизни выглядеть достойно. Екатерина не только занимается спортом, но и старается правильно питаться, причем и на отдыхе тоже.

К примеру, на днях она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим блюдом с фруктами и ягодами. Екатерина Андреева рассказала, что в Москве ест в семь вечера, а потом делает перерыв на 16 часов. "Потому завтрак – любимый прием пищи. А система голодания по 16 часов в день (включая 8 часов сна, что значительно облегчает ничегонеедение😋) называется Fasting – 16/8 и это точно хАрАшО. Проверено на себе! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Екатерина Андреева.