Алла Александровна Довлатова телеведущая

Родилась 16 августа 1974 года в городе Ленинград (Ныне Санкт-Петербург). Имя при рождении: Марина Александровна Евстрахина. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 1996 году.

Начала работу на радио с 1990 года. С 1992 года работала на радио «Новый Петербург», с 1994 — на радио «Модерн», с 2002 — на «Русском радио», с 2008 — на Радио «Маяк», с 2012 года — на Радио Romantika. В 2015 году вернулась на «Русское радио». Творческий псевдоним «Алла Довлатова» взяла себе в самом начале журналистской карьеры: имя Алла ей всегда очень нравилось, а мама являлась большой поклонницей творчества писателя Сергея Довлатова.

Одновременно работала на телевидении: вела телевизионный Фестиваль «Музыкальный экзамен» (РТР) и шоу «Полный Модерн» (Региональное телевидение). Снималась в сериале «Моя прекрасная няня» в роли жены Пробкина, в сериале «Тайны следствия» в роли Альбины, а также в сериале «Агент национальной безопасности» в главной роли Алисы в двух сериях фильма «Клуб Алиса».

Личная жизнь.

С 1995 по 2007 год состояла в браке с Дмитрием Лютым. От этого брака - дочь Дарья и сын Павел. Второй муж, с 2007 года, — подполковник полиции Алексей Борода. Во этом браке родилась дочь Александра (3 марта 2008 года). 13.04.2017 родила еще одну дочь - Марию.