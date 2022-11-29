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Алла Александровна Довлатова

телеведущая
Алла Александровна Довлатова
  • Дата рождения: 16 августа 1974
  • Место рождения: Ленинград, СССР
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 164
  • Вес: 62
  • Размер груди: 3
  • Жена/Муж: Алексей Борода
  • Дети: Дарья, Павел, Александра, Мария

Родилась 16 августа 1974 года в городе Ленинград (Ныне Санкт-Петербург). Имя при рождении: Марина Александровна Евстрахина. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 1996 году.

Начала работу на радио с 1990 года. С 1992 года работала на радио «Новый Петербург», с 1994 — на радио «Модерн», с 2002 — на «Русском радио», с 2008 — на Радио «Маяк», с 2012 года — на Радио Romantika. В 2015 году вернулась на «Русское радио». Творческий псевдоним «Алла Довлатова» взяла себе в самом начале журналистской карьеры: имя Алла ей всегда очень нравилось, а мама являлась большой поклонницей творчества писателя Сергея Довлатова.

Одновременно работала на телевидении: вела телевизионный Фестиваль «Музыкальный экзамен» (РТР) и шоу «Полный Модерн» (Региональное телевидение). Снималась в сериале «Моя прекрасная няня» в роли жены Пробкина, в сериале «Тайны следствия» в роли Альбины, а также в сериале «Агент национальной безопасности» в главной роли Алисы в двух сериях фильма «Клуб Алиса».

Личная жизнь.

С 1995 по 2007 год состояла в браке с Дмитрием Лютым. От этого брака - дочь Дарья и сын Павел. Второй муж, с 2007 года, — подполковник полиции Алексей Борода. Во этом браке родилась дочь Александра (3 марта 2008 года). 13.04.2017 родила еще одну дочь - Марию.

Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата

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Старается держаться: Алла Довлатова приходит в себя после операции

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Ошибки юности: Алла Довлатова рассказала о своем опыте

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Популярная ведущая Алла Довлатова, не стесняясь, поведала об ошибках молодости. Алла Довлатова, известная актриса и радиоведущая, поделилась с журналистами "Пятого канала" своими мыслями о том, как воспитывать детей.

Довлатова похвасталась восстановленным пианино

Довлатова похвасталась восстановленным пианино
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Довлатова подобрала квартиру для дочери

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Радиоведущая столкнулась с серьезными проблемами. Известная отечественная радиоведущая, журналистка Алла Довлатова загремела в скандальную ситуацию при попытка избавиться от коттеджа в Финляндии.

Алла Довлатова предстала перед поклонниками после пластики

Алла Довлатова предстала перед поклонниками после пластики
Довлатова пожертвовала своим лицом. Российская радиоведущая Алла Довлатова более 30 лет в профессии.

Сын Довлатовой пострадал во время катания в горах

Сын Довлатовой пострадал во время катания в горах
Радиоведущая обрушилась с критикой на СМИ. Известная российская теле– и радиоведущая, журналистка и актриса Алла Довлатова ведет довольно открытый образ жизни.

Довлатова растоптала лишившуюся народной любви Пугачеву

Довлатова растоптала лишившуюся народной любви Пугачеву
У Аллы Пугачевой было все в родной стране, и теперь она все потеряла, уверена Алла Довлатова. Российская теле– и радиоведущая, актриса Алла Довлатова 32 года работает на радио и знает все про российский шоу-бизнес, в то м числе его темные стороны.

Довлатову в кроваво-красном платье окружили папарацци

Довлатову в кроваво-красном платье окружили папарацци
Алла Довлатова накануне воспользовалась моментом, чтобы показать все, что так долго скрывала от широких глаз общественности. Разглядывайте и не моргайте! Накануне в Москве прошла 27-я премия "Золотой граммофон", которую посетил весь свет шоу-бизнеса: Стас Пьеха, Анна Семенович, Анна Асти, Митя Фомин, Алла Довлатова, Лариса Долина и многие многие другие.

"Слегла": исколотую Довлатову нашли на больничной койке

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