Свадьба не за горами: Волочкова о романе с одиозным журналистом

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем романе с одиозным журналистом Денисом Сорокиным. На интервью в редакцию "Дни.ру" знаменитости приехали вместе.

Минувшим летом в Сети появились сплетни о том, что Сорокин и Волочкова – любовники. Поговаривали, что журналист является тайным женихом артистки. Злопыхатели даже глумились над парочкой в соцсетях, предполагали, кто мог бы стать свидетелем на их фрик-свадьбе года. Мол, какое бракосочетание, такие и гости.

В интервью "Дни.ру" Анастасия Волочкова опровергала домыслы. По словам балерины, с журналистом она просто дружит.

"Лучше б я замуж вышла за Дениса Сорокина в 2007 году. К вашему большому удивлению мы уже тогда были с ним знакомы. Денис очень большой мой друг… Пока я готовила спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", меня за это время с кем только не поженили", – сказала знаменитость.

Волочкова намекнула, что ее следующая свадьба не за горами. Звезда обещала, что о торжестве узнают все. О личности настоящего жениха Волочкова решила умолчать.

Также знаменитость не упустила возможности пройтись по своему бывшему гражданскому мужу Игорю Вдовину. По словам Анастасии Волочковой, отец ее единственной дочери задолжал ей три миллиона долларов, которые брал на развитие собственного бизнеса.

"Знаете, что меня поражает? Что человека, который живет на отнятые у меня деньги со всеми бабами любыми, какими он хочет, и предыдущую жену тоже кинул, так же, как и меня, и тоже просил у папы миллион долларов, но папа оказался с мозгами, но тоже продал ее машину. Вот у этого человека, Вдовина – его, простите, любовницы – они "возлюбленные". А, простите, мои возлюбленные – это "любовники", – возмутилась Анастасия Волочкова.